«Три года — это максимум»: психологи обозначили срок романтической любви Психолог Малахова: любовь живет максимум три года

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Легенда о том, что любовь живет три года, имеет научное обоснование. Примерно столько длится романтическая фаза, которая чаще всего заканчивается расставанием, рассказали «МК в Питере» психологи Мария Дарбаева и Александра Малахова. По словам специалистов, идиллия, характерная для начала отношений, не может сохраняться всю жизнь.

Дело в том, что романтическая привязанность длится очень ограниченное количество времени. Три года — это максимум. Обычно меньше. Этап первый — это слияние, романтика. Именно его описывают в литературе и кинематографе, как будто это настоящая любовь, но на самом деле это не любовь, это влюбленность в проекции друг друга, — отметила Малахова.

Психологи говорят о том, что в отношениях есть несколько этапов и кризисов, через которые проходит каждая пара. Важно осознавать эти этапы и разговаривать друг с другом. Идиллия, характерная для начала отношений, не может сохраняться всю жизнь — это частая причина разочарования в партнере. Однако именно кризис является отправной точкой для крепких отношений, когда партнёры выбирают любить друг друга несмотря на недостатки.

Дарбаева добавила, что любовь часто путают с созависимостью. Это желание компенсировать через партнера ту любовь, которую недополучили от родителей. Тогда в отношениях один выступает в роли родителя, а другой — ребенка. Их нельзя назвать здоровыми.

Любовь возможна между двумя зрелыми личностями, которые самодостаточные, которые ни к кому и ни к чему не привязываются, потому что чтобы чувствовать себя счастливыми, им достаточно самих себя. И поэтому отношения, которые основаны на созависимости, чаще всего распадаются через три года, — пояснила она.

Психологи ранее назвали признаки созависимых отношений. Их участниками становится манипулятор и жертва, которая зацикливается на своем агрессоре и не может найти силы расстаться. Тогда жертва теряет себя, испытывает постоянную тревогу и вину, что негативно сказывается на психике и качестве жизни.