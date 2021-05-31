Треть россиян не были в отпуске более двух лет

https://static.news.ru/photo/3019757e-c29a-11eb-a080-96000091f725_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look

Примерно треть россиян (33%) не уходили в отпуск свыше двух лет. Почти каждый шестой (15%) не отдыхал более года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру».

В течение последних 12 месяцев отпуск брали 22% опрошенных. 13% уходили на отдых в течение полугода и каждый десятый был в отпуске меньше месяца назад.

Преимущественно россияне берут двухнедельный отпуск — 45%. На неделю уходит отдыхать каждый десятый. Отпуск длительностью более месяца обычно берут только 14% респондентов.

Исследование проводилось в мае по всей России. В нём приняли участие более пяти тысяч человек.

Ранее сообщалось, что россияне готовы работать без отпусков, если зарплата будет превышать 400 тысяч рублей в месяц. Кроме того, ради зарплаты в 250 тысяч рублей 51% опрошенных согласны сменить профессию и переехать в другой город, а 40% — в другую страну.