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27 июля 2025 в 12:01

Тренер Талалаев раскритиковал трактовку своих слов о Деяне Станковиче

Тренер Талалаев: у журналистов надо брать выписки из психдиспансеров

Андрей Талалаев Андрей Талалаев Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев выразил недовольство тем, как спортивные медиа интерпретировали его слова о тренере московского «Спартака» Деяне Станковиче. После победы над «Спартаком» Талалаев заявил, что в его словах не было неуважения к спортсмену, передает "Газета.Ru".

Люди же это читают, что вы пишете. Если у болельщиков требуют Fan ID, то у журналистов надо брать выписки из психдиспансеров. Потому что вы преподносите [информацию] по-другому, — прокомментировал Талалаев.

В матче, который состоялся на стадионе «Лукойл Арена», команда одержала победу со счетом 0:3. На 49-й минуте матча Владислав Саусь открыл счет. На 80-й минуте Чинонсо Оффор увеличил преимущество своей команды, а на 85-й минуте Николай Титков установил окончательный результат.

Ранее сообщалось, что в начале второго тайма матча второго тура чемпионата России по футболу, который проходит в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», команда «Спартак» оказалась в меньшинстве. Это произошло на 11-й минуте игры из-за грубой ошибки нападающего Антона Заболотного. Он нарушил правила, после чего его удалили с поля.

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