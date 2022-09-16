Тренер рассказал, как эффективно заниматься на уличных тренажерах Тренер Нагулин: при тренировках на улице следует соблюдать правильную технику движений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время тренировок на уличных тренажерах необходимо соблюдать правильные техники выполнения упражнений, тогда занятия будут эффективными, рассказал РИАМО мастер спорта по самбо, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин. По его словам, при занятиях скандинавской ходьбой движения должны напоминать технику лыжника, а занимаясь на турниках и брусьях, нужно поднимать согнутые или прямые ноги на весу.

При занятиях на велотренажере нужно сидеть прямо, не прогибаться, голову держать прямо. Крутите педали и следите, чтобы стопы оставались параллельно полу. На маятнике нужно встать прямо на двигающуюся поверхность. Выполняйте раскачивающиеся движения нижней части тела вправо и влево. Занимаясь на турниках и брусьях, подтягивайтесь или отжимайтесь, поднимайте согнутые или прямые ноги на весу, — поделился эксперт.

Нагулин добавил, что при занятиях на скамье для пресса нужно лечь на нее и плавно начать поднимать корпус, он должен образовать с ногами 90 градусов. Необходимо задержаться на несколько секунд и вернуться к исходному положению. Что касается скручиваний, необходимо поднять и подтянуть к ногам корпус, правый локоть направить к левому колену и наоборот.

Специалист Меган Мешер-Кокс ранее отметила, что именно регулярные физические активности, сбалансированный рацион и стабильный режим сна помогут поддерживать тело в форме после 40 лет. Она объяснила, что достаточно всего 30 минут физической активности в день, чтобы сохранить метаболизм в тонусе.