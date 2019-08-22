Роскомнадзор намерен добиться блокировки интернет-ресурсов, которые размещают личные данные пользователей, а потом требуют за их удаление деньги.
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Ведомство уже обратилось в суд с иском о внесении этих интернет-ресурсов в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.
Как ранее передавал News.ru, Роскомнадзор принял решение о блокировке двух сайтов за нарушение закона об оскорблении госсимволов. На интернет-ресурсах был размещен текст гимна России с оскорбительными искажениями.