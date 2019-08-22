https://static.news.ru/photo/d1387578-c4df-11e9-a91e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Роскомнадзор намерен добиться блокировки интернет-ресурсов, которые размещают личные данные пользователей, а потом требуют за их удаление деньги.

Как сообщает Прайм , подобные нарушения прав граждан обнаружены на 18 сайтах. Роскомнадзор установил, что владельцы ресурсов размещали персональные данные пользователей социальных сетей, прописывая в условиях, что удаление этой информации возможно только за деньги.

Ведомство уже обратилось в суд с иском о внесении этих интернет-ресурсов в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

Как ранее передавал News.ru, Роскомнадзор принял решение о блокировке двух сайтов за нарушение закона об оскорблении госсимволов. На интернет-ресурсах был размещен текст гимна России с оскорбительными искажениями.