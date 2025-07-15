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15 июля 2025 в 10:00

Тосты с намазкой из яиц и солёного огурца! Это гениально просто и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бутерброды с намазкой из яиц и солёного огурца! Это гениально просто и вкусно! Нежное яичное пюре с хрустящими кусочками солёного огурца, острой горчицей и ароматной паприкой — это тот случай, когда простые ингредиенты создают потрясающий вкус. Идеально для бутербродов, канапе или просто с ложки. Подавайте с хрустящими тостами или свежим хлебом — исчезнет мгновенно!

Ингредиенты

  • Яйца варёные — 8 шт.
  • Майонез — 60 мл
  • Огурец солёный — 1 шт.
  • Горчица — 1 ст. л.
  • Соус острый — 3–5 капель
  • Паприка — 1 щепотка
  • Лук зеленый — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный — по вкусу

Приготовление

  1. Очищенные яйца разомните вилкой до состояния крошки. Мелко порубите огурец и мелко нарежьте зелёный лук.
  2. Смешайте все ингредиенты, добавьте специи по вкусу. Поджарьте батон или хлеб, намажьте паштет и украсьте зеленью. Подавать можно сразу.

Эта закуска — доказательство, что гениальное просто. Идеальный вариант, когда нужно быстро и вкусно!

Ранее мы готовили намазку из баклажанов, которая вкуснее хумуса! Идеально на хлеб и лаваш.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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