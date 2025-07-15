Тосты с намазкой из яиц и солёного огурца! Это гениально просто и вкусно

Тосты с намазкой из яиц и солёного огурца! Это гениально просто и вкусно

Бутерброды с намазкой из яиц и солёного огурца! Это гениально просто и вкусно! Нежное яичное пюре с хрустящими кусочками солёного огурца, острой горчицей и ароматной паприкой — это тот случай, когда простые ингредиенты создают потрясающий вкус. Идеально для бутербродов, канапе или просто с ложки. Подавайте с хрустящими тостами или свежим хлебом — исчезнет мгновенно!

Ингредиенты

Яйца варёные — 8 шт.

Майонез — 60 мл

Огурец солёный — 1 шт.

Горчица — 1 ст. л.

Соус острый — 3–5 капель

Паприка — 1 щепотка

Лук зеленый — по вкусу

Соль — по вкусу

Перец чёрный — по вкусу

Приготовление

Очищенные яйца разомните вилкой до состояния крошки. Мелко порубите огурец и мелко нарежьте зелёный лук. Смешайте все ингредиенты, добавьте специи по вкусу. Поджарьте батон или хлеб, намажьте паштет и украсьте зеленью. Подавать можно сразу.

Эта закуска — доказательство, что гениальное просто. Идеальный вариант, когда нужно быстро и вкусно!

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