Тосты с намазкой из яиц и солёного огурца! Это гениально просто и вкусно

Бутерброды с намазкой из яиц и солёного огурца! Это гениально просто и вкусно! Нежное яичное пюре с хрустящими кусочками солёного огурца, острой горчицей и ароматной паприкой — это тот случай, когда простые ингредиенты создают потрясающий вкус. Идеально для бутербродов, канапе или просто с ложки. Подавайте с хрустящими тостами или свежим хлебом — исчезнет мгновенно!
Ингредиенты
- Яйца варёные — 8 шт.
- Майонез — 60 мл
- Огурец солёный — 1 шт.
- Горчица — 1 ст. л.
- Соус острый — 3–5 капель
- Паприка — 1 щепотка
- Лук зеленый — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Перец чёрный — по вкусу
Приготовление
- Очищенные яйца разомните вилкой до состояния крошки. Мелко порубите огурец и мелко нарежьте зелёный лук.
- Смешайте все ингредиенты, добавьте специи по вкусу. Поджарьте батон или хлеб, намажьте паштет и украсьте зеленью. Подавать можно сразу.
Эта закуска — доказательство, что гениальное просто. Идеальный вариант, когда нужно быстро и вкусно!
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