03 сентября 2025 в 22:01

Этот завтрак — спасение для мам школьников: дает энергию на 4 часа

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Полезный бутерброд — это хитрый кулинарный трюк, который маскирует питательные продукты под вкусный и яркий перекус. Этот завтрак — спасение для мам школьников, которые не любят есть по утрам.

Для приготовления возьмите кусок цельнозернового хлеба или несладких хлебцев, намажьте тонким слоем мягкого творожного сыра. Сверху выложите дольки банана, яблока или груши, сбрызните медом или сиропом агавы. Для пикантного варианта используйте авокадо с творожным сыром и ломтиком огурца.

Такой бутерброд богат белком, сложными углеводами и витаминами, дает энергию на 4 часа. Дети съедят его без уговоров, ведь это выглядит как десерт, а не скучный завтрак!

Ранее стало известно, как приготовить быстрые рулетики из лаваша с шоколадом и бананом.

бутерброды
завтраки
рецепты
школьники
Дарья Иванова
Д. Иванова
