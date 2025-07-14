Намазка из баклажанов, которая вкуснее хумуса! Идеально на хлеб и лаваш

Намазка из баклажанов, которая вкуснее хумуса! Идеально на хлеб и лаваш

Намазка из баклажанов, которая вкуснее хумуса! Идеально на хлеб, лаваш и тосты! Запечённая мякоть, специи, орехи и немного сметаны превращаются в насыщенное блюдо с восточным характером. Мягкая, ароматная, чуть пряная — хочется мазать и есть снова.

Ингредиенты

Баклажаны – 1,5 кг

Грецкие орехи – 70 г

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Лук – 1 шт.

Чеснок – 5 зубчиков

Сметана – 4 ст. л.

Куркума – 1 ч. л.

Сушёная мята – 1 ч. л.

Масло растительное – для жарки и запекания

Приготовление

Разрежьте баклажаны вдоль, надрежьте мякоть крест-накрест, посолите. Через 20 минут промокните и запекайте 40–45 минут при 180 °С. Выньте мякоть ложкой. Лук и чеснок нарежьте, орехи измельчите. Обжарьте лук до мягкости, добавьте чеснок, готовьте 1 минуту. Смешайте ингредиенты в блендере. Вмешайте сметану, соль, специи и мяту.

Подавайте холодной. Отлично хранится и на второй день становится ещё ярче.

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