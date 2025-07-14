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14 июля 2025 в 06:15

Намазка из баклажанов, которая вкуснее хумуса! Идеально на хлеб и лаваш

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Намазка из баклажанов, которая вкуснее хумуса! Идеально на хлеб, лаваш и тосты! Запечённая мякоть, специи, орехи и немного сметаны превращаются в насыщенное блюдо с восточным характером. Мягкая, ароматная, чуть пряная — хочется мазать и есть снова.

Ингредиенты

  • Баклажаны – 1,5 кг
  • Грецкие орехи – 70 г
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 5 зубчиков
  • Сметана – 4 ст. л.
  • Куркума – 1 ч. л.
  • Сушёная мята – 1 ч. л.
  • Масло растительное – для жарки и запекания

Приготовление

  1. Разрежьте баклажаны вдоль, надрежьте мякоть крест-накрест, посолите. Через 20 минут промокните и запекайте 40–45 минут при 180 °С. Выньте мякоть ложкой. Лук и чеснок нарежьте, орехи измельчите. Обжарьте лук до мягкости, добавьте чеснок, готовьте 1 минуту.
  2. Смешайте ингредиенты в блендере. Вмешайте сметану, соль, специи и мяту.

Подавайте холодной. Отлично хранится и на второй день становится ещё ярче.

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баклажаны
чеснок
лук
специи
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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