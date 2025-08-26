Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025 в 10:23

Торты не удаются? Вы точно не пробовали этот рецепт! «Рафаэлло» без выпечки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Торт «Рафаэлло» без выпечки — изысканный десерт, который поражает нежностью и насыщенным кокосовым вкусом. В отличие от сложных кондитерских изделий этот торт готовится быстро и без духовки, но результат превосходит ожидания. Идеальное решение для тех, кто хочет впечатлить гостей без лишних усилий.

Основу делают из 200 г измельченных сливочных вафель. Для крема смешивают 1 кг протертого творога, 200 г сгущенки и кокосовый сироп (80 г сахара, 250 мл молока и 100 г кокосовой стружки, доведенные до кипения). 25 г желатина замачивают в 150 мл воды, растапливают и добавляют в творожную массу. Крем выливают на вафельную основу и охлаждают 4 часа.

Готовый торт получается нежным, с выраженным вкусом кокоса и сливочной сгущенки. Вафельная основа добавляет приятный хруст, контрастируя с воздушной творожной текстурой.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

торты
десерты
рецепты
еда
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
