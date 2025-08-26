День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 17:03

Юные россиянки заставили семилетнего мальчика встать на колени

В Новосибирске две школьницы избили семилетнего мальчика

В Новосибирске две школьницы заставили семилетнего мальчика встать на колени, а затем избили, пишет Telegram-канал «Новосибирск с огоньком». Местные жители сообщают, что это не первый случай агрессии со стороны девочек. Ранее они обращались в полицию с просьбой провести проверку.

Ранее в Дагестане было возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который избил девушку и ее мать в городе Каспийске. Нападавший ударил девушку из-за ее внешнего вида. Когда за пострадавшую заступилась мать, мужчина также избил ее.

До этого в Нижнем Новгороде двое подростков насмерть забили мужчину. Злоумышленники были пьяны. По словам родственников погибшего, мужчина пытался избежать столкновения, но подростки начали преследовать его, а затем избили.

Тем временем в Череповце задержали двоих мигрантов, которых подозревают в изнасиловании женщины. Как рассказали в СУ СК России по региону, в ночь на 23 августа двое пьяных иностранцев, напали на женщину во дворе жилого дома. После этого они изнасиловали пострадавшую, а затем скрылись с места преступления. Подозреваемых удалось задержать 25 августа. В результате этого инцидента было возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

происшествия
избиения
Новосибирск
драки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезде «шоу для взрослых» на ТНТ сделали предложение руки и сердца
Организовавшая восхождение Наговицыной фирма попала под прицел МВД Киргизии
«Пока живы»: Борисова дала жесткий отпор критикам ее дочери
Военэксперт назвал вероятного пособника атаки на порт в Ленобласти
«На фронте жарко»: раскрыты особенности иностранных наемников ВСУ
Авиаэксперт назвал неочевидную проблему самолетов Sukhoi Superjet 100
Продажи карт Таро рухнули почти в два раза
РПЦ предложила россиянам помолиться за мессенджер MAX
Захарова словами Высоцкого ответила на запрет передвижения дипломатов РФ
Сырский обозначил нынешнюю задачу ВСУ
ВСУ пытались атаковать АЗС, чтобы убить максимальное число мирных жителей
«Мы с папой сексом занимались»: садист насиловал жену, тещу и падчерицу
Беременную пассажирку выгнали из самолета из-за отсутствия разрешения
Французский актер и режиссер Стефан Буке умер в возрасте 57 лет
Мясников предупредил россиян об опасной моде в хирургии
Юрист объяснил, могут ли привлечь организаторов восхождения Наговицыной
Юные россиянки заставили семилетнего мальчика встать на колени
Баку ждет от Еревана изменений в конституцию для подписания договора о мире
Продюсер сообщил, зачем Муцениеце вышла замуж в годовщину свадьбы бывшего
Россиян предупредили о росте заболеваемости в школах
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного
Общество

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.