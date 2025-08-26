Юные россиянки заставили семилетнего мальчика встать на колени

В Новосибирске две школьницы заставили семилетнего мальчика встать на колени, а затем избили, пишет Telegram-канал «Новосибирск с огоньком». Местные жители сообщают, что это не первый случай агрессии со стороны девочек. Ранее они обращались в полицию с просьбой провести проверку.

Ранее в Дагестане было возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который избил девушку и ее мать в городе Каспийске. Нападавший ударил девушку из-за ее внешнего вида. Когда за пострадавшую заступилась мать, мужчина также избил ее.

До этого в Нижнем Новгороде двое подростков насмерть забили мужчину. Злоумышленники были пьяны. По словам родственников погибшего, мужчина пытался избежать столкновения, но подростки начали преследовать его, а затем избили.

Тем временем в Череповце задержали двоих мигрантов, которых подозревают в изнасиловании женщины. Как рассказали в СУ СК России по региону, в ночь на 23 августа двое пьяных иностранцев, напали на женщину во дворе жилого дома. После этого они изнасиловали пострадавшую, а затем скрылись с места преступления. Подозреваемых удалось задержать 25 августа. В результате этого инцидента было возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании, совершенном группой лиц по предварительному сговору.