Захарова словами Высоцкого ответила на запрет передвижения дипломатов РФ

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Представитель МИД РФ Мария Захарова словами Владимира Высоцкого прокомментировала запрет на свободное передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны, который могут ввести с 19-м пакетом санкций ЕС. Она сказала, что дипломаты стран ЕС в России в ответ будут «подседланы и стреножены», пишет ТАСС.

Значит, по меткому выражению Высоцкого, их дипломаты будут «подседланы и стреножены» в ответ, — указала Захарова.

Ранее глава чешского МИД Ян Липавский выразил мнение, что ЕС должен запретить свободное передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. По его словам, речь идет о преимуществе, которое якобы задействуется «для облегчения диверсионных операций».

Тем временем бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер отверг идею конфискации российских суверенных активов. По его словам, сделать это непросто с правовой точки зрения, такое решение будет иметь системные последствия для сообщества.

Накануне Захарова заявила, что отсутствие должной реакции Запада на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» свидетельствует либо о его безумии, либо о его антиправовой направленности. Она пояснила, что любые атаки на гражданскую инфраструктуру должны порицаться всеми странами.

Мария Захарова
МИД РФ
Евросоюз
санкции
