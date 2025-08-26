День знаний — 2025
Баку ждет от Еревана изменений в конституцию для подписания договора о мире

Джейхун Байрамов Джейхун Байрамов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Баку ждет от Еревана изменений в конституцию страны, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на специальном заседании правительства, посвященном итогам визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вашингтон. По его словам, которые приводит Report, это необходимо для подписания мирного соглашения.

Байрамов отметил, что в подписанной в Вашингтоне Совместной декларации подчеркивается важность связи с Нахчыванской АР в виде части Азербайджана.

Зангезурский коридор, часть которого пройдет по территории Армении, обеспечит целостную связь внутри Азербайджана и региональную экономическую интеграцию. Этот проект также расширит региональные торговые и транспортные возможности, — уточнил министр.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров созвонился с Байрамовым для обсуждения двусторонней и региональной повестки. Стороны также затронули вопросы политического, экономического и гуманитарного сотрудничества между странами.

