Россиян предупредили о росте заболеваемости в школах

Через неделю после 1 сентября Россию ждет подъем заболеваемости в школах, заявил врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, переданным НСН, для профилактики этого необходимо одевать детей по погоде и следить за питанием.

Есть также такой неофициальный «синдром 7 сентября», то есть ровно через неделю в школах будет подъем заболеваемости, но ничего страшного в этом нет, это закономерность. Наша задача это минимизировать, — рассказал он.

Инфекционист Николай Малышев ранее посоветовал вакцинироваться от менингококковой инфекции детям и пенсионерам. Он добавил, что у них слабая иммунная система. По его словам, также желательно сделать прививку тем, кто собирается провести отпуск в другой стране.