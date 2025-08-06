Торт «Молочная девочка»: простой, но очень нежный десерт из сгущенки

Этот торт любят за простоту, вкус и мягкую, буквально тающую во рту текстуру. Основу составляют тонкие коржи на сгущенке и легкий сливочный крем. Готовится быстро, особенно если испечь коржи заранее.

Для коржей взбейте 2 яйца с 1 банкой сгущенки (около 380 г) до однородности. Добавьте 120 г просеянной муки и щепотку разрыхлителя. Тесто получится жидким, как на блины. На пергаменте нарисуйте круги примерно 18 см в диаметре (делайте это тестом!), выложите по 2 ст. л. теста и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке по 5 минут каждый корж. Всего получится 6–8 штук.

Для крема взбейте 400 мл сливок 33% до плотности, затем по ложке добавляйте 250 г сливочного сыра. Всыпьте немного сахарной пудры и ваниль. Когда крем станет пышным и гладким, можно собирать торт.

Сложите коржи, промазывая их кремом. Украсьте по желанию тертым шоколадом, свежими ягодами или просто оставьте белым. Уберите в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь. За это время торт пропитается и станет особенно нежным.

Совет: если сливки плохо взбиваются, охладите их сильнее и обязательно используйте жирность не ниже 33%.

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