Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 13:33

Торт из банки сметаны на сковороде: рецепт для тех, у кого нет духовки

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рецепт для тех, у кого нет духовки, или для того, кто не хочет заморачиваться с готовкой. Готовим торт из банки сметаны на сковороде. Его основа — хрустящая крошка из печенья, а сердцевина — воздушный крем.

Рецепт: для крема вам понадобится 1 банка сметаны (лучше 20–25%), 2 яйца, 200 г сахара, 2 ст. л. крахмала, щепотка соли, 50 г сливочного масла, ванилин. Для основы: 300–400 г любого песочного печенья, 100–150 г сливочного масла.

Печенье измельчите в крошку блендером или через пакет скалкой. Масло растопите и смешайте с крошкой до состояния влажного «песка». Часть смеси (около 2/3) утрамбуйте на дно формы, создав плотное дно и бортики. Уберите в холодильник. Для крема в сковороде смешайте сметану, яйца, сахар, крахмал, соль и ванилин. Взбейте венчиком до абсолютно гладкой массы. Поставьте сковороду на средний огонь и, постоянно помешивая венчиком, варите крем 7–10 минут до загустения. Снимите с огня, добавьте масло, перемешайте до его растворения. Полностью остудите крем. Вылейте его на основу в форме. Сверху равномерно посыпьте оставшейся печеночной крошкой. Уберите торт в холодильник минимум на 4–6 часов.

Ранее стало известно, как приготовить треугольники с творогом: быстрый рецепт.

Проверено редакцией
Читайте также
Сказать «вкусно» — ничего не сказать. Печенье «Крылья ангела» — хрустящее облако с нежнейшей сердцевиной
Общество
Сказать «вкусно» — ничего не сказать. Печенье «Крылья ангела» — хрустящее облако с нежнейшей сердцевиной
Салат «Лесной» с курицей и грибами: до чего же вкусный, а готовится без слоев и изысканных продуктов
Общество
Салат «Лесной» с курицей и грибами: до чего же вкусный, а готовится без слоев и изысканных продуктов
Обожаю селёдку под шубой, а от этой ещё и худею: вариант без майонеза делаю так, что проглотишь язык
Общество
Обожаю селёдку под шубой, а от этой ещё и худею: вариант без майонеза делаю так, что проглотишь язык
Готовлю «Птичье молоко» из копеечной крупы! Никто не верит, но уплетают на раз — нереально вкусный торт
Общество
Готовлю «Птичье молоко» из копеечной крупы! Никто не верит, но уплетают на раз — нереально вкусный торт
Миндаль, безе и щепотка ванили — пеку, пеку и не могу остановиться. Торт «Аристократ»: простой в сборке и очень вкусный
Общество
Миндаль, безе и щепотка ванили — пеку, пеку и не могу остановиться. Торт «Аристократ»: простой в сборке и очень вкусный
торты
рецепты
десерты
сладости
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эвакуация в Белгороде, 1100 БПЛА, обстрел ЗАЭС: ВСУ атакуют РФ 9 февраля
«Они отстали»: генерал ответил, в чем Су-57 превосходит истребители США
Хирурги собрали череп девочке, которую выбросил из окна собственный отец
Массовый сбой Telegram 9 февраля: где не работает, причины, блокировка
Котяков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста в России
Россиянка лишилась свыше 7 млн рублей в ходе «перерасчета пенсии»
«Пошли эти девушки...» Топ-10 цитат Григория Лепса о женщинах
Награжденный Путиным командир «АрБата» погиб на СВО
Алиханов сообщил о готовности перечня локализованных авто для такси
Ледяной дождь накроет столицу России
Москвичам рассказали об уникальном строительном проекте в центре столицы
Пытавшийся стать президентом России бизнесмен переписал активы на сестру
Европе посоветовали сократить зависимость от Visa и Mastercard
Доктор Мясников рассказал, от какого вопроса начал седеть
Орнитолог рассказала, почему перепись воробьев необходима
Названо условие попадания Венесуэлы в тройку лидеров по добыче газа
Оттепель не придет? Прогноз погоды в Москве, когда вернутся морозы
Беспилотник ВСУ ранил мирного жителя в Белгородской области
Путину пришлось успокаивать Собянина на встрече в Кремле
Люксовые отели с россиянами закрываются на Кубе
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.