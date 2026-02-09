Торт из банки сметаны на сковороде: рецепт для тех, у кого нет духовки

Торт из банки сметаны на сковороде: рецепт для тех, у кого нет духовки

Этот рецепт для тех, у кого нет духовки, или для того, кто не хочет заморачиваться с готовкой. Готовим торт из банки сметаны на сковороде. Его основа — хрустящая крошка из печенья, а сердцевина — воздушный крем.

Рецепт: для крема вам понадобится 1 банка сметаны (лучше 20–25%), 2 яйца, 200 г сахара, 2 ст. л. крахмала, щепотка соли, 50 г сливочного масла, ванилин. Для основы: 300–400 г любого песочного печенья, 100–150 г сливочного масла.

Печенье измельчите в крошку блендером или через пакет скалкой. Масло растопите и смешайте с крошкой до состояния влажного «песка». Часть смеси (около 2/3) утрамбуйте на дно формы, создав плотное дно и бортики. Уберите в холодильник. Для крема в сковороде смешайте сметану, яйца, сахар, крахмал, соль и ванилин. Взбейте венчиком до абсолютно гладкой массы. Поставьте сковороду на средний огонь и, постоянно помешивая венчиком, варите крем 7–10 минут до загустения. Снимите с огня, добавьте масло, перемешайте до его растворения. Полностью остудите крем. Вылейте его на основу в форме. Сверху равномерно посыпьте оставшейся печеночной крошкой. Уберите торт в холодильник минимум на 4–6 часов.

Ранее стало известно, как приготовить треугольники с творогом: быстрый рецепт.