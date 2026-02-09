Раскрыты неприятные подробности из жизни пособницы покушения на Алексеева ТАСС: пособница покушения на Алексеева хотела продать дом и выселить сына в ЛНР

Участница покушения на первого замглавы ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая (ранее Антонюк) пыталась выселить сына и продать дом в ЛНР, сообщили ТАСС в силовых структурах республики. Обвиняемая владела недвижимостью в Славяносербском районе республики.

В доме жил неблагополучный сын, с которым она была тоже не в контакте, которого она пыталась все время выселить. Она пыталась дом продать. Там вся семья очень конфликтная, — уточнили собеседники агентства.

Подозреваемая воспитывала четверых детей и часто выезжала на заработки в Израиль, Турцию и Москву. Отмечается, что двое ее старших сыновей характеризовались как неблагополучные.

По данным жителей села Хорошее, Серебрицкая пыталась продать этот дом прошлым летом за 2,5 млн рублей. Она покинула село еще в 2004 году, но периодически приезжала, в последний раз посещая свою собственность летом прошлого года.

Соседи отметили, что цена в 2,5 млн рублей была явно завышенной для местного рынка, где хороший дом можно приобрести примерно за 700 тыс. рублей. Также стало известно, что женщина предлагала купить здание местной церкви, но сделка не состоялась.

Ранее сообщалось, что Серебрицкая сменила фамилию при получении российского гражданства. По предварительной информации, в декабре 2025 года 54-летняя женщина заселилась в дом, где проживает Алексеев. Предполагается, что все это время украинка следила за офицером и могла передавать сведения о его перемещениях исполнителю. Покушение на генерала произошло утром 6 февраля, когда он выходил из своей квартиры на 24-м этаже дома на Волоколамском шоссе.