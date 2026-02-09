Диетолог назвала неожиданную причину когнитивных нарушений

Злоупотребление солью может вызвать когнитивные нарушения и другие серьезные проблемы со здоровьем, заявила «Радио 1» диетолог Маргарита Королева. Она отметила тесную связь между уровнем натрия в организме и состоянием мозга.

Избыток соли и любого другого продукта может оказаться смертельным для здоровья человека. Во всем должно быть чувство меры. Именно водно-солевой баланс обеспечивает все системы организма ресурсом для поддержания работоспособности. Здоровым людям допустимо употреблять не более двух-трех небольших щепоток соли в день, — предупредила Королева.

Она уточнила, что злоупотребление солью приводит к избытку натрия, который чреват повышением артериального давления. Оно, в свою очередь, повреждает тонкие сосуды мозга, нарушая его питание. Помимо этого, пересоленная пища может привести к воспалительным реакциям и набору лишнего веса.

