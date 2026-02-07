Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 14:53

Диетолог ответила, каких продуктов лучше избегать на отдыхе

Диетолог Писарева посоветовала избегать необработанных блюд на отдыхе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чтобы избежать отравления на отдыхе, туристам стоит избегать термически необработанных блюд, заявила NEWS.ru врач-диетолог Ирина Писарева. По ее словам, также опасны свежие соусы и майонезные заправки.

Избегайте сырых и недостаточно обработанных продуктов на отдыхе в отелях: это морепродукты и мясо, любые сырые, слабосоленые, маринованные, недоваренные блюда, суши, тартары, карпаччо, севиче, все салаты и свежие соусы. Такие заправки, как майонез, тоже очень быстро портятся. Свежие соусы, наподобие сальса, которые не проходят термообработку, — заявила Писарева.

Диетолог отметила, что лучшим гастрономическим выбором на отдыхе станет свежая еда. Она также посоветовала выбирать кипяченые напитки для предотвращения отравлений.

Выбирайте лучше либо горячее, либо свежеприготовленное. Ну еще лучше заказывать блюда, которые готовятся к вашему заказу. Старайтесь пить безопасные напитки, кипячение убивает бактерии. Лед бывает источником проблем, старайтесь его не добавлять в воду, потому что чаще всего используется не совсем качественная вода для его производства, — заключила она.

Ранее сообщалось, что в одном из отелей Пхукета произошло массовое отравление российских туристов. СМИ передают, что за последние две недели заболели как минимум 19 человек, среди которых дети.

Представители гостиницы MBC Condotel на Пхукете при этом сообщили, что никогда не сталкивались с массовыми отравлениями гостей. Сотрудники заверили, что все случаи пищевого отравления единичны.

Александрина Гуловская
А. Гуловская
