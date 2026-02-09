Напавшему на студентов в общежитии подростку избрали меру пресечения Устроившего нападение в общежитии Уфы подростка заключили под стражу

Суд отправил под стражу 15-летнего подростка, подозреваемого в нападении на студентов в общежитии Уфы, передает ТАСС. Он пробудет под арестом два месяца.

Избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 7 апреля, — прозвучало в зале суда.

Вооруженный ножом подросток напал на студентов в общежитии медицинского вуза. В результате пострадали шесть человек, четверо из них были госпитализированы. Нападавшего задержали, при этом он оказал сопротивление. Сообщалось о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

Также Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после нападения несовершеннолетнего с ножом на студентов. По версии следствия, должностные лица не приняли достаточных мер для профилактической работы с учащимся, у которого были признаки отклоняющегося поведения.

До этого юрист Илья Русяев заявил, что подозреваемый сможет избежать наказания в случае признания невменяемым. Он отметил, что исход дела определит судебно-психиатрическая экспертиза.