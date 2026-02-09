Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 15:10

Экс-кандидата в мэры Москвы и ее сына заподозрили в жестоком убийстве

Baza: экс-кандидат в мэры Москвы объявлена в розыск за убийство женщины в ФРГ

Наталья Донцова Наталья Донцова Фото: Киселев Сергей /Агентство «Москва»
Читайте нас в Дзен

Telegram-канал Baza сообщил, что экс-кандидат в мэры Москвы Наталья Донцова и ее сын, сотрудник Высшей школы экономики Александр объявлены в международный розыск по подозрению в жестоком убийстве беременной женщины в Германии. По информации источника, речь идет об убийстве бывшей судьи из Казахстана Айгуль Сайлыбаевой, жены Донцова, останки которой были обнаружены в чемодане на окраине Бенсхайма в июне 2024 года.

В публикации говорится, что Наталья улетела из Германии в ночь исчезновения невестки, а ее сын не спешил с поисками жены, а после получения четырехмесячного пособия по потере кормильца также улетел в Россию с их общей дочерью. В ходе расследования, как сообщил источник, в доме подозреваемых были обнаружены затертые следы крови в квартире и подвале, а также вероятное орудие убийства с отпечатками Донцовой и ДНК жертвы.

По версии следствия, озвученной адвокатом семьи Сайлыбаевых, конфликт, приведший к убийству, произошел 4 июня 2024 года из-за тайного оформления российского гражданства для дочери пары, указали в канале.

Наличие у Александра Донцова российского паспорта, по информации источника, впоследствии помешало его экстрадиции в Казахстан, где было возбуждено уголовное дело, поскольку и он, и убитая являлись гражданами этой республики.

Ранее суд в Красноярске вынес приговор Игорю Зыкову, признанному виновным в жестоком убийстве 17-летней школьницы, назначив ему наказание в виде 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Трагедия произошла в 2024 году, тело девушки с многочисленными ранами было обнаружено в загоне для свиней.

убийства
Германия
розыски
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сергей Пенкин рассказал правду о романе с Долиной в 1990-е годы
Бородин назвал тайного спонсора роскошного дня рождения Авроры Кибы
Персонал скандального московского пансионата связывал постояльцев
Эндокринолог рассказала, как вылечить гиперпаратиреоз
Стало известно о тратах Ивлеевой на увеличение груди
Русские застряли на Кубе, Трамп душит Гавану: что происходит, слова Пескова
Диетолог раскрыл главную пользу киви для здоровья
Смерть Румынии: почему НАТО не разместит войска в Приднестровье
«Ответ не устраивает»: Хинштейн осудил мэра Курска за плохую уборку снега
Названы главные цели встреч лидеров Евросоюза
Пенкин раскрыл, за что перед ним извинялся Градский
Подросток извинился за нападение на студентов в общежитии Уфы
Сын Бекхэмов набил на шее тату в честь семьи на фоне скандала с братом
В ГД заявили о нарушении правил лыжником, отнявшим медаль у Коростелева
«Нашла дочь»: директор Театра Вахтангова рассказал о смерти Ольги Чиповской
На Кубани вынесли приговор индийцу-педофилу
Суд Челябинска удвоил наказание для экс-замминистра Бахаева
«Лишает козырей»: на Западе забили тревогу из-за ухудшающейся позиции Киева
В США раскрыли, как Россия лишила Киев дипломатических козырей
В МИД России высказались о сотрудничестве с Британией, Ирландией и Канадой
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.