Экс-кандидата в мэры Москвы и ее сына заподозрили в жестоком убийстве Baza: экс-кандидат в мэры Москвы объявлена в розыск за убийство женщины в ФРГ

Telegram-канал Baza сообщил, что экс-кандидат в мэры Москвы Наталья Донцова и ее сын, сотрудник Высшей школы экономики Александр объявлены в международный розыск по подозрению в жестоком убийстве беременной женщины в Германии. По информации источника, речь идет об убийстве бывшей судьи из Казахстана Айгуль Сайлыбаевой, жены Донцова, останки которой были обнаружены в чемодане на окраине Бенсхайма в июне 2024 года.

В публикации говорится, что Наталья улетела из Германии в ночь исчезновения невестки, а ее сын не спешил с поисками жены, а после получения четырехмесячного пособия по потере кормильца также улетел в Россию с их общей дочерью. В ходе расследования, как сообщил источник, в доме подозреваемых были обнаружены затертые следы крови в квартире и подвале, а также вероятное орудие убийства с отпечатками Донцовой и ДНК жертвы.

По версии следствия, озвученной адвокатом семьи Сайлыбаевых, конфликт, приведший к убийству, произошел 4 июня 2024 года из-за тайного оформления российского гражданства для дочери пары, указали в канале.

Наличие у Александра Донцова российского паспорта, по информации источника, впоследствии помешало его экстрадиции в Казахстан, где было возбуждено уголовное дело, поскольку и он, и убитая являлись гражданами этой республики.

