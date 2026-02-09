Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 14:49

Суд вынес приговор экс-главе обанкротившегося банка

Экс-главу Росэнергобанка приговорили к 11 годам за хищение 3 млрд рублей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бывшего председателя совета директоров обанкротившегося Росэнергобанка Константина Шварца заочно приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 2,5 млн рублей, передает РБК. Басманный районный суд Москвы признал его виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии обвинения, фигуранты похитили более 3 млрд рублей под видом кредитования корпоративных клиентов. На суде было доказано, что Шварц разработал преступную схему. Также было установлено, что заемщиков заставляли оформлять кредиты на суммы, существенно превышающие их потребности, после чего разница перечислялась в подконтрольные фигурантам компании.

Ранее арестовали заместителя директора департамента международной деятельности МЧС Ираклия Арабидзе по обвинению в получении взятки и мошенничестве в особо крупных размерах. Басманный суд удовлетворил ходатайство о его заключении под стражу еще в декабре 2025 года.

Также терапевт из Екатеринбурга потерял 1,2 млн рублей, поверив незнакомке в Сети. Полиция завела уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

банки
приговоры
мошенничество
вывод средств
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бородин назвал тайного спонсора роскошного дня рождения Авроры Кибы
Персонал скандального московского пансионата связывал постояльцев
Эндокринолог рассказала, как вылечить гиперпаратиреоз
Стало известно о тратах Ивлеевой на увеличение груди
Русские застряли на Кубе, Трамп душит Гавану: что происходит, слова Пескова
Диетолог раскрыл главную пользу киви для здоровья
Смерть Румынии: почему НАТО не разместит войска в Приднестровье
«Ответ не устраивает»: Хинштейн осудил мэра Курска за плохую уборку снега
Названы главные цели встреч лидеров Евросоюза
Пенкин раскрыл, за что перед ним извинялся Градский
Подросток извинился за нападение на студентов в общежитии Уфы
Сын Бекхэмов набил на шее тату в честь семьи на фоне скандала с братом
В ГД заявили о нарушении правил лыжником, отнявшим медаль у Коростелева
«Нашла дочь»: директор Театра Вахтангова рассказал о смерти Ольги Чиповской
На Кубани вынесли приговор индийцу-педофилу
Суд Челябинска удвоил наказание для экс-замминистра Бахаева
«Лишает козырей»: на Западе забили тревогу из-за ухудшающейся позиции Киева
В США раскрыли, как Россия лишила Киев дипломатических козырей
В МИД России высказались о сотрудничестве с Британией, Ирландией и Канадой
Адвокат ответил, смогут ли юристы Сабурова повлиять на запрет въезда в РФ
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.