Суд вынес приговор экс-главе обанкротившегося банка

Бывшего председателя совета директоров обанкротившегося Росэнергобанка Константина Шварца заочно приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 2,5 млн рублей, передает РБК. Басманный районный суд Москвы признал его виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии обвинения, фигуранты похитили более 3 млрд рублей под видом кредитования корпоративных клиентов. На суде было доказано, что Шварц разработал преступную схему. Также было установлено, что заемщиков заставляли оформлять кредиты на суммы, существенно превышающие их потребности, после чего разница перечислялась в подконтрольные фигурантам компании.

