22 января 2026 в 16:55

Врач из Екатеринбурга отдал мошеннице кредитные 1,2 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Терапевт из Екатеринбурга потерял 1,2 млн рублей, поверив незнакомке в Сети, сообщает «КП-Екатеринбург». Полиция завела уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

В октябре 2025 года 42-летний мужчина зарегистрировался на сайте знакомств, где встретил девушку по имени Виктория. Вскоре она предложила перейти в мессенджер, еще спустя время рассказала о «выгодном инвестировании» через криптобиржу. Желая произвести впечатление, терапевт взял кредит на 1,2 млн рублей в надежде на личную встречу.

В личном кабинете он видел растущий «доход», но, попытавшись вывести, не смог. Виктория объяснила, что для возврата средств нужен дополнительный взнос в 6 млн рублей. Тогда-то он понял, что стал жертвой мошенников, заведено уголовное дело.

До этого житель Подмосковья передал мошенникам интимные фотографии своей жены, после чего стал жертвой шантажа. В итоге злоумышленники все равно раскрыли информацию супруге мужчины.

Ранее пенсионерка из Калининградской области отдала мошенникам 2 млн рублей. Аферисты представились сотрудниками силового ведомства.

