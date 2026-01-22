Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 13:17

Пенсионерка из Калининградской области отдала мошенникам 2 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пенсионерка из Калининградской области отдала мошенникам 2 млн рублей, сообщает «МК в Калининграде» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону. Аферисты представились сотрудниками силового ведомства.

Сообщается, что неизвестный связался с женщиной по телефону и под видом следователя обвинил ее в финансировании иностранного государства. Пенсионерка отправила мошенникам деньги для прохождения «банковской экспертизы».

Средства калининградка отдала молодой девушке, которая ждала ее около подъезда. Против пособницы возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что житель Тюмени стал жертвой мошенников и передал курьеру больше килограмма золота. Злоумышленники связались с пенсионером по телефону и выдали себя за сотрудников правоохранительных органов.

Калининградская область
мошенники
деньги
звонки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог назвал основные темы будущих переговоров Уиткоффа и Путина
Аршин, сажень, верста и локоть: сколько это в современных мерах
Шесть человек погибли при взрыве на металлургическом заводе
Спецпосланник Трампа раскрыл амбициозные планы нового Совета мира
«Как брассом через Москву-реку»: Шойгу о соревнованиях в Антарктиде
Цены на занятия в российских фитнес-клубах могут стать прозрачнее
Убивший девочку-подростка россиянин рассказал о событиях того дня
В Гренландии назвали главный источник дохода острова
«Вскрыть факты»: найден способ переманить гренландцев на сторону Трампа
Перечислены продукты, сокращающие и продлевающие жизнь
«Тяжелое наследие»: названы отрасли, которые ждет экономический кризис
Как справиться со смертью питомца: помощь себе и близким в горе
Академик РАН раскрыл, как хронический стресс влияет на здоровье
Камерунский футболист рассказал, как включал партнерам песню «Я — русский»
Читатели «Авто Mail» выбрали лучшие автомобили 2025 года
Названы два фактора, влияющие на активное долголетие
В Белоруссии оценили место Совета мира Трампа в многополярном мире
Озвучен размер ущерба самолету от посадки в поле в 2023 году
Посол России в Дании сделал резкое заявление о геноциде в Гренландии
Дело о скандальной квартире Долиной в Хамовниках получит продолжение
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Овощная подлива с курицей — подходит к пюре, гречке, рису и макаронам: для сытных семейных обедов
Общество

Овощная подлива с курицей — подходит к пюре, гречке, рису и макаронам: для сытных семейных обедов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.