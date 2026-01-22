Пенсионерка из Калининградской области отдала мошенникам 2 млн рублей, сообщает «МК в Калининграде» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону. Аферисты представились сотрудниками силового ведомства.

Сообщается, что неизвестный связался с женщиной по телефону и под видом следователя обвинил ее в финансировании иностранного государства. Пенсионерка отправила мошенникам деньги для прохождения «банковской экспертизы».

Средства калининградка отдала молодой девушке, которая ждала ее около подъезда. Против пособницы возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что житель Тюмени стал жертвой мошенников и передал курьеру больше килограмма золота. Злоумышленники связались с пенсионером по телефону и выдали себя за сотрудников правоохранительных органов.