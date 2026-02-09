Британская партия Reform UK меняет свою позицию по России, сообщает Politico. Как пишут авторы, лидер организации Найджел Фарадж раньше делал дружеские заявления в сторону Москвы, но теперь партия хочет от них отказаться.

Прежде Фарадж хвалил президента РФ Владимира Путина и говорил, что Запад спровоцировал конфликт на Украине. Теперь он утверждает, что Британия должна сбивать российские самолеты, если они нарушат ее воздушное пространство. В партии также произошли кадровые изменения: в Уэльсе сменили лидера после его осуждения за связи с Россией. Для консультаций по внешней политике пригласили Алана Мендосу, известного своим критическим отношением к РФ.

Представители партии встречаются с европейскими и украинскими дипломатами, чтобы заверить их в поддержке Украины. Однако многие дипломаты сомневаются, что новая позиция партии является искренней и последовательной.

Внутри партии есть разногласия между обычными консерваторами и сторонниками более радикальных националистических идей. Неоднозначные отношения Фараджа с президентом США Дональдом Трампом также вызывают вопросы, сказано в материале.

Ранее Фарадж заявлял, что Трамп разочарован взаимодействием с Путиным, считая себя выставленным в глупом свете. Лидер Reform UK надеялся, что глава Белого дома поможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной, но эти ожидания не оправдались.