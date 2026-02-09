Зимняя Олимпиада — 2026
Готовлю «Птичье молоко» из копеечной крупы! Никто не верит, но уплетают на раз — нереально вкусный торт

Фото: D-NEWS.ru
Лучшее «Птичье молоко» готовится именно на манной крупе, а не на желатине. Это более нежная и воздушная текстура, которую стоит попробовать каждому любителю выпечки.

Для торта мне понадобится: маргарин (130 г), сахар (230 г), яйца (3 шт.), мука (160 г), какао (2 ст. л.), разрыхлитель (1 ч. л.). Для суфле: молоко (500 мл), манка (75 г), сливочное масло (200 г), сахар (120 г), лимон (1 шт.). Для глазури: сахар, какао, сметана (по 3 ст. л.), сливочное масло (50 г).

Начинаю с коржа: взбиваю яйца с сахаром, добавляю растопленный остывший маргарин. Всыпаю просеянную муку с какао и разрыхлителем, замешиваю тесто. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке в форме 40 минут. Готовность проверяю зубочисткой. Даю коржу полностью остыть и разрезаю его вдоль на 2 пласта. Для суфле цедру и мякоть лимона измельчаю. Манку постепенно всыпаю в кипящее молоко, постоянно помешивая, и варю густую кашу 3–5 минут. Остужаю ее полностью. В остывшую манную кашу добавляю сахар, размягченное масло и измельченный лимон. Взбиваю миксером 5–7 минут до пышной светлой массы. Собираю торт: на один корж выкладываю все суфле, накрываю вторым коржом, слегка придавливаю. Для глазури смешиваю сметану, сахар и какао, довожу до кипения, снимаю с огня, добавляю масло и перемешиваю. Остывшей, но еще жидкой глазурью заливаю торт. Убираю в холодильник на несколько часов для пропитки.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

