Россиянка лишилась свыше 7 млн рублей в ходе «перерасчета пенсии»

В Иркутской области 59-летняя местная жительница отдала телефонным мошенникам более 7 млн рублей — злоумышленники представились ей социальными работниками, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на МВД России. Аферисты попросили женщину сообщить им личные данные якобы для перерасчета пенсии.

Женщина назвала код из СМС, после этого ей позвонил якобы специалист из Роскомнадзора. Он пытался уберечь ее от уловок телефонных аферистов, которые каким-то образом получили секретный код от «Госуслуг», — рассказали правоохранители.

Злоумышленники убедили жертву, что все ее накопления могут украсть. После этого россиянке предложили перевести средства на «безопасный счет».

Ранее терапевт из Екатеринбурга потерял 1,2 млн рублей, поверив незнакомке в Сети. Полиция завела уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».