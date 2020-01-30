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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении временного запрета на работу торговых центров с нарушениями правил пожарной безопасности.

Планируется внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. добавив в него статью, предусматривающую увеличение штрафных санкций за нарушение требований пожарной безопасности, вплоть до приостановления деятельности на срок до 30 суток за повторное нарушение требований пожарной безопасности.

Авторы законопроекта подчеркивают, что деятельность торговых центров приносит их владельцам наибольшую прибыль. В настоящий момент, согласно закону, они выплачивают штраф за нарушения правил пожарной безопасности. При этом торговые центры продолжают свою работу, поскольку владельцы «игнорируют необходимость устранения нарушений законодательства». Административное приостановление деятельности позволит исключить причинение вреда здоровью и жизни людей, а также заставит владельцев бизнеса не допускать нарушения на объектах правил пожарной безопасности, полагают разработчики закона.

Ранее NEWS.ru писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по факту пожара в торговом центре «Максим». Он произошёл во Владивостоке 21 сентября 2019 года. Ему был присвоен второй ранг сложности. Никто не пострадал.