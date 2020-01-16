https://static.news.ru/photo/2d3c6c32-385b-11ea-a927-fa163e074e61_660.jpg Сергей Катырин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент российской Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин прокомментировал для NEWS.ru инициативу президента России Владимира Путина по внесению правок в Конституцию РФ.

По словам Катырина, предложения главы государства стали неожиданностью для ТПП. Представители объединения предпринимателей уже предлагали внести различные коррективы в законодательство, однако не были готовы к тому, что изменения коснутся Основного закона.

Сейчас, конечно, мы над этим будем работать. И мои коллеги-юристы уже работают. Сейчас мы свои точки зрения изучаем, затем будем общаться с нашими коллегами, будем собирать мнения всех наших палат, регионов, союзов, ассоциаций. <..> Палата объединяет сотни тысяч предпринимателей. Всех мы не опросим, но в региональных палатах, союзах, ассоциациях мы, конечно, запросим. И исходя из этого будем смотреть, что можем предложить, — рассказал Катырин.

Он отметил, что предложения ТПП по конституционным правкам, скорее всего, коснутся социальной сферы, роли регионов и экономики, так как эти сферы непосредственно касаются объединения. Также Катырин выделил процедуру утверждения министров и вопрос их ответственности перед утверждающим органом.

Как передавал NEWS.ru, Владимир Путин в рамках ежегодного обращения к Федеральному собранию озвучил ряд поправок, которые можно внести в Конституцию РФ, и предложил провести народное голосование по этому вопросу. В числе прочего глава государства допустил наделение Госдумы дополнительными инструментами влияния на формирование кабинета министров.

Глава государства своим распоряжением сформировал рабочую группу для подготовки предложений о внесении конституционных правок. Утром 16 января Путин лично поприсутствовал на первом заседании группы.