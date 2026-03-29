Топ-ужин, чтобы не перегружать организм: готовлю окуня по этому рецепту. 35 минут — и на столе полезное блюдо

Запеченный морской окунь — это не просто легкий ужин, а настоящая инвестиция в здоровье. Нежное мясо, богатое белком и ценными кислотами омега-3, в сочетании с соком лимона и травами превращается в блюдо, которое восстанавливает силы и дарит гастрономическое удовольствие без чувства тяжести.

Что понадобится

Морской окунь (тушки) — 2 шт. (около 400–500 г), лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., лимон — 1 шт., масло оливковое — 2 ст. л., укроп свежий — 3–4 веточки, соль, перец черный молотый — по вкусу, фольга для запекания.

Как готовлю

Тушки окуня очищаем от чешуи, удаляем плавники, голову и внутренности, тщательно промываем и обсушиваем. Лук нарезаем тонкими перьями, морковь — кружочками толщиной 1–2 мм.

С лимона снимаем цедру на мелкой терке, а сам плод разрезаем на четвертинки. На середину листа фольги выкладываем рыбу, натираем солью, перцем и лимонной цедрой. Сбрызгиваем оливковым маслом и соком из лимонных долек, которые затем кладем рядом.

Равномерно распределяем вокруг рыбы лук, морковь и веточки укропа. Аккуратно заворачиваем в фольгу, формируя неплотный конверт с небольшим пространством внутри и парой крошечных отверстий для выхода пара.

Запекаем на противне 25 минут при 200 °C. Затем осторожно разворачиваем фольгу, подворачивая края, и отправляем рыбу в духовку еще на 10 минут, чтобы образовалась легкая румяная корочка. Подаем сразу, полив образовавшимся ароматным соком.

