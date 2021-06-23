ТАСС: топ-менеджера S7 поймали на продаже должности пилота

Следователи при поддержке сотрудников ФСБ задержали в Московской области лётного директора авиакомпании S7 Мансура Бадракова. По информации ведомства, его поймали с поличным при продаже должности пилота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Агентство сообщило, что подозреваемый за 1,5 млн рублей обещал устроить человека на должность пилота первого в России новейшего самолёта Airbus A320neo.

По результатам оперативно-разыскных мероприятий, проведённых оперативными сотрудниками управления «Т» службы экономической безопасности ФСБ России, в Московской области следователями и сотрудникам правоохранительных органов был задержан с поличным при получении 1,5 млн рублей лётный директор S7 Airlines Бадраков Мансур Камилевич, — рассказал собеседник.

Он отметил, что сейчас с топ-менеджером перевозчика проводят следственные действия.

При этом Telegram-канал «112» сообщает , что Бадраков и его помощник вымогали с подчинённых деньги за право управлять новым лайнером.

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