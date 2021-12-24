Топ-5 выплат, которые россиянам повысят в 2022 году: перечень с «Госуслуг»

Россиян предупредили, что со следующего года их ждёт повышение ряда важных социальных выплат, среди которых пособия для беременных, выплаты по уходу за ребёнком до 1,5 лет, маткапитал и пенсии. Главное с портала «Госуслуги: для родителей».

Пособие по беременности и родам

Один день в декрете для россиянок теперь будет обходиться минимум в 456 рублей, максимум — в 2572 рубля. Женщинам положены 140 дней отпуска по беременности и родам: за этот срок они смогут получить от 63 932 до 360 164 рублей. В текущем году это было 58 878 и 340 795 рублей соответственно.

Если заболел ребёнок

Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет составляет 40% заработка родителя, который берёт больничный по уходу за ним. Учитывается минимальная и максимальная сумма. Минимальное пособие индексируют ежегодно с 1 февраля. В 2021 году оно составляло 7082 рубля, в 2022 году его повысят примерно на 5,8% — до 7493 рублей. При этом мама или папа малыша смогут получить 31 282 рубля в месяц (29 600 — в 2021 году).

Выплаты при низком доходе

В привязке к региональным законам будут работать некоторые выплаты, введённые федеральным правительством. Например, ежемесячное пособие беременным женщинам составит 50% прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе проживания женщины. Также будут рассчитывать ежемесячную выплату на первого и второго ребёнка до трёх лет — прожиточный минимум для детей.

Для детей от трёх до семи лет — 50%, 75% или 100% прожиточного минимума для детей. Если родитель воспитывает ребёнка в одиночку, ежемесячное пособие составит половину прожиточного минимума. Алименты также составят 50%.

Маткапитал

С 1 февраля 2022 года проиндексируют материнский капитал. Но особенность в том, что теперь его будут повышать по фактической инфляции. Если власти запланировали инфляцию на уровне 4%, а она выросла до 8%, как в 2021 году, выплату увеличат до 8%.

До 1 февраля женщины будут по-прежнему получать 483 881 рубль за первого ребёнка, 639 431 — за второго, 155 550 — за второго при рождении первого с 2020 года.

Минимальный размер оплаты труда

С 1 января 2022 года он составит 13 890 рублей. Влияет на оплату труда за полное рабочее время, минимальные декретные и больничные, добровольные страховые взносы для декретных ИП.

Ранее стало известно, что с 2022 года российские пенсионеры получат единовременную выплату в 15 тысяч рублей. Юрист Ирина Сивакова рассказала, что речь идёт о людях, которым исполнилось 90 лет. Выплаты будут перечислены или выданы им на руки. В некоторых регионах дополнительные средства предусмотрены для пенсионеров, достигших 100 лет. Им выплатят 25 тысяч рублей.