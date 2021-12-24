Пенсионерам в 2022 году начислят «возрастные» выплаты в 15 тысяч рублей

С 2022 года российские пенсионеры получат единовременную выплату в 15 тысяч рублей. Юрист Ирина Сивакова рассказала в интервью PRIMPRESS, что речь идёт о людях, которым исполнилось 90 лет. Выплаты будут перечислены или выданы им на руки. В некоторых регионах дополнительные средства предусмотрены для пенсионеров, достигших 100 лет. Им выплатят 25 тысяч рублей.

По словам Сиваковой, подобные выплаты есть и в столичном регионе, но в Москве они чуть повыше — разовая выплата составляет около 28 600 рублей.

В Москве предусмотрены выплаты пожилым супружеским парам, которые отметили юбилейные 50 лет со дня свадьбы. Размер такого разового пособия для супругов составляет 22 954 рубля. По 28 692 рубля выплатят паре, которая вместе 55 и 60 лет. Для тех, кто в браке состоит 70 и 75 лет, выплата будет составлять 34 430 рублей, — говорится в сообщении.

Что касается семейных пар — эта опция есть и в других регионах, юрист советует обратиться в местные администрации для уточнения размера выплаты.

Ранее сообщалось, что ПФР придумал, как заработать на пенсиях россиян. Он проведёт на Московской Бирже отбор заявок банков по размещению в депозиты 183 млрд рублей резерва по обязательному пенсионному страхованию.