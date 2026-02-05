Тонко нарезанный картофель, сливки и чеснок — запекаю в форме. Нежнейший гратен «Прованс» за 40 минут

Беру обычный картофель, жирные сливки и ароматный чеснок — собираю изысканный гратен. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного ужина или особого семейного обеда, которое впечатляет всех своей нежностью.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие, тающие во рту слои картофеля, пропитанные насыщенным чесночно-сливочным соусом, под хрустящей золотистой сырной корочкой.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 500 мл сливок 20%, 150 г твёрдого сыра, 2-3 зубчика чеснока, щепотка мускатного ореха, соль, перец, сливочное масло для формы. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружками. Форму смажьте маслом. Выкладывайте картофель слоями, слегка перекрывая кружки. Сливки смешайте с давленым чесноком, мускатным орехом, солью и перцем. Залейте картофель сливочной смесью так, чтобы она почти покрывала его. Посыпьте тёртым сыром. Накройте форму фольгой и выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте ещё 15-20 минут до румяной корочки. Дайте гратену немного отдохнуть перед подачей.

