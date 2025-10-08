Тонкие как бумага: готовим кружевные блинчики по рецепту из Франции

Тонкие французские блинчики представляют собой изысканное блюдо, отличающееся особой нежностью и эластичностью. Эти блинчики легко сворачиваются в трубочку или конвертики для подачи с различными начинками. Секрет их приготовления заключается в правильной консистенции теста и особой технике выпекания.

Для приготовления потребуется: 3 яйца, 40 г сахара, 200 г муки, щепотка соли, 450 мл молока, 150 мл воды, 2 ст. л. сливочного или подсолнечного масла. Яйца растирают с сахаром, добавляют соль и половину муки. Вливают половину молока, тщательно размешивают, добавляют оставшуюся муку. Постепенно вливают оставшуюся жидкость и растопленное масло. Дают тесту постоять 10 минут. Выпекают на хорошо разогретой сковороде с антипригарным покрытием, смазывая ее маслом через каждые 2–3 блина. Секрет успеха заключается в консистенции теста — оно должно быть жидким, как сливки, и равномерно распределяться по сковороде.

