Ложка за маму: ожирение детей становится проблемой национального масштаба

Дети должны быть худыми и активными, сказал когда-то известный педиатр Евгений Комаровский. В России несовершеннолетние всё реже соответствуют этому критерию. Последние исследования показывают — тучных мальчиков и девочек становится всё больше. Врачи бьют тревогу — культура питания в большинстве семей по-прежнему отсутствует. Родители кормят конфетами двухлетних летних малышей, не понимая, что это вредно. Большинство мам и пап до сих пор не отличают вредную еду от полезной. Производители сладостей навязчиво рекламируют свою продукцию, ориентируясь на несовершеннолетних. NEWS.ru узнал у детских эндокринологов и диетологов о тяжёлых последствиях детского ожирения во взрослом возрасте.

Каждый девятый

Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчёт по эпиднадзору за детским ожирением в рамках Европейской инициативы ВОЗ. Данные впервые озвучили на Европейском конгрессе по ожирению, который прошёл в середине мая этого года. По информации экспертов, 29% мальчиков и 27% девочек в возрасте от шести до девяти лет имеют лишний вес. У 13% мальчиков и у 9% девочек диагностировано ожирение.

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Самые высокие показатели избыточного веса и ожирения наблюдаются в странах Средиземноморья — Греции, на Кипре, в Испании и Италии. Там более 40% мальчиков и девочек имеют лишний вес, а ожирение присутствует у 24% мальчиков и 19% девочек. Меньше всего тучных детей в странах Центральной Азии, таких как Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Избыточный вес там есть у 12% мальчиков и девочек. От ожирения же страдают менее 5% представителей обоих полов.

Специалисты ВОЗ исследовали также пищевые привычки жителей Евразии. Оказалось, что только 45% детей едят фрукты каждый день и около 25% употребляют овощи постоянно. Около 27% несовершеннолетних питаются сладостями каждый день, ещё 14% не обходятся без «солёных» перекусов, едят между приёмами пищи чипсы, орехи, снеки. Ещё одна проблема — повальная гиподинамия детей по всему миру. В среднем только каждый второй ребенок пользуется активными способами передвижения: ходит пешком или ездит на велосипеде.

Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Впервые специалисты ВОЗ собрали данные по ожирению детей в России. Площадкой была выбрана Москва. Оказалось, что в столице показатели близки к общемировым. Около 27% мальчиков и 22% девочек имеют лишний вес. Из них ожирением страдают 10% мальчиков и 7% девочек.

Росстат озвучил похожие данные. Избыточный вес имеется у 31% детей от трёх до 13 лет, у каждого девятого ребенка этого возраста диагностировано ожирение. Среди подростков в возрасте 14–18 лет избыточный вес присутствует у 15%.

История одного большого мальчика

12-летний житель Красносельского района Москвы Иван весит 80 килограмм при росте 160 сантиметров. В классе он имеет кличку Кабан. Мальчик не обижается и даже гордится своим прозвищем. Причина — переедание. Врачи не нашли никаких отклонений в растущем организме, хоть и взяли кучу анализов. Они посоветовали Анне посадить отпрыска на диету. Женщину призналась NEWS.ru, что с лишним весом сына уже «устала бороться». Это как пылесосить во время песчаной бури.

Я готовлю только здоровую еду, дома нет сладостей. Но он идёт и покупает конфеты из карманных денег. Обманывает меня, что на другие цели. В гостях съедает полторта и жутко скандалит, если я запрещаю. Всех знакомых при совместном походе в магазин старается «развести» на вкусняшки, — сообщила женщина.

Помидоры, огурцы, котлеты на пару, каши, яйца и другие полезные продукты мальчик называет «едой для взрослых». «Пищей для детей» подросток же считает гамбургеры, пиццу, газированные напитки.

Анна до конца не осознаёт, кто и когда запустил в ее сыне режим бесконтрольного поглощения сахаров и углеводов. Женщина склоняется к версии, что главный виновник — это ее мама, бабушка Ивана.

После родов Анна достаточно рано вышла на работу. Муж ушёл из семьи, и обеспечивать ребёнка было некому. Воспитание мальчика целиком легло на старшее поколение. Бабушка очень любила внука, баловала его. Как только у ребёнка появились зубы, он узнал вкус конфет, чипсов, пирожных с кремом. Бабуля покупала вкусности по любому поводу: хорошо себя вёл, поздоровался со знакомыми, послушался и не стал подбирать грязь с асфальта. Угощение всегда ждало мальчика после сытного завтрака, обеда и ужина. Когда Иван болел, бабушка, конечно, спешила его порадовать.

Уже в пять лет Ваня весил значительно больше своих сверстников. Бабушка была довольна: внук растёт крепышом. В сознании женщины между словами «здоровый» и «полный» стоял знак равно. Не исключено, что эту установку ей внушила собственная мама, которая в детстве голодала и страдала истощением.

Для Ивана любая длинная прогулка сейчас — сплошной стресс. Уже после 15 минут променада он ищет лавочку, чтобы присесть и отдохнуть. Ноги отекают и кроссовки начинают пережимать ступни. По этой причине мальчик не хочет заниматься спортом. Единственный вид активности, который он признаёт, — катание на самокате, на котором он, в частности, ездит в школу.

Уже сейчас 12-летний мальчик заявляет взрослым, что «никогда не женится». Девочек он, по собственным словам, «ненавидит». Причина — постоянные насмешки и оскорбления их в его адрес. Детский психолог на приёме объяснил матери, что проблема вовсе не в весе, а в отношении ребёнка к себе. Он жутко комплексует из-за своих габаритов. Это провоцирует защитную реакцию в виде агрессии. Стресс он «гасит» пирожными и конфетами. Получается замкнутый круг.

После трёх уже поздно

Предпосылки для появления лишних килограммов у ребёнка родители создают ещё в младенческом возрасте, сообщает NEWS.ru врач-диетолог Кировской детской городской клинической больницы Ольга Носкова. Формирование вкусовых привычек происходит в первые три года жизни. Кормить конфетами в этот период малыша противопоказано.

Если до четырёх лет ребёнок потребляет много сладкого, у него по-другому формируются вкусовые рецепторы. Снижается чувствительность к сладкому вкусу. Это значит, что в будущем у него будет потребность больше его получать. Если всем детям будет достаточно одного куска торта, то ему надо три. А вкус фруктов он воспринимать вообще не будет и получать удовольствие от их поедания тоже. Ольга Носкова врач-диетолог Кировской детской городской клинической больницы врач-диетолог Кировской детской городской клинической больницы

К тому же, по мнению врача, кормление шоколадом и конфетами в раннем возрасте ведёт к тому, что у малыша закладывается в организме «больше жировых клеток». В будущем такому человеку труднее будет сбросить вес, даже питаясь правильно.

Почему-то родители ошибочно думают, что сахар в чистом виде и кондитерских изделиях необходим для формирования мозга у малыша. На самом деле, ребёнку достаточно потреблять только фрукты, чтобы получить это вещество в нужном объёме.

От семи до 10 лет — это самый распространённый возраст, когда ребёнок начинает набирать первые лишние килограммы. У чада появляются карманные деньги и шанс их потратить на сладости. Не заметить эти товары на полках магазинов невозможно.

Рынок пищевой промышленности создаёт условия, чтобы делать выбор в пользу высококалорийных продуктов с большим содержанием сахара и жиров. Яркая упаковка, навязчивая реклама, образы из кино. У ребёнка пока ещё не хватает знаний и мотивации противостоять соблазнам, — сообщает эксперт.

Иван и миллионы других детей набирают вес ещё и по психологическими причинам. Пирожными и конфетами маленький человек хочет заполнить внутреннюю пустоту или заглушить тревогу. Конфликты в семье, комплексы, страхи не прорабатываются, а «заедаются». Тем более что родители сами прививают такие паттерны поведения своему чаду, сообщила в беседе с NEWS.ru детский психолог Ирина Терентьева. Сладкое становиться не просто пищей, а источником положительных эмоций.

Ты грустишь? Давай я куплю тебе мороженое! Ты выиграл соревнование? Давай купим тортик! Не выиграл, держи конфетку. Вместо того чтобы научить маленького человека переживать эмоции, взрослые предлагают дешёвую и сомнительную альтернативу. Ирина Терентьева детский психолог детский психолог

Лишний вес у детей чаще встречается в семьях, где есть серьёзные проблемы в отношениях, добавила Терентьева. Например, родители заняты работой и не уделяют малышу должного внимания. Или мама и папа предъявляют к ребёнку повышенные требования. Много критикуют и почти не хвалят.

Набору веса у ребёнка способствует культ еды. Он есть во многих семьях, сообщил NEWS.ru врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. В России живо поколение, у которого на генетическом уровне закрепился страх голода. Их детство прошло в послевоенные годы, когда досыта не ели, а шоколадка или конфета была невиданной роскошью. Накормить внука или внучку для такой бабушки — это святое.

В таких семьях много разговоров о еде. Постоянно готовят. Обязательно есть легенда о бабушке или прабабушке, которая готовила самые лучшие в мире пирожки или борщ. Ребёнок, конечно, всё это впитывает и тоже начинает поглощать пищу в немереных количествах. Михаил Гинзбург доктор медицинских наук, диетолог доктор медицинских наук, диетолог

Осторожными с шоколадом и конфетами нужно быть людям с наследственной предрасположенностью к набору веса, предупреждает Михаил Гинзбург. Если мама и папа склонны к полноте, то ребёнок с вероятностью почти 100% тоже будет пухлым. Учёными уже доказано, при определённом сочетании генов у человека возникает склонность к ожирению. Если с малолетства его не приучить правильно питаться и заниматься спортом, то лишнего веса не избежать.

Дежурные по холодильнику

У Юлии из города Иваново две дочери — семи и 11 лет. По словам женщины они «плюшки с детства». Родились с весом 4,7 и 4,8 кг. Сейчас старшая при росте 150 см весит 60 кг, младшая — 46 кг при росте 130 см. По словам мамы, девчонки набирают стабильно по 1–2 кг в месяц. Своей историей женщина поделилась в группе в социальной сети.

Поесть они любят много да повкусней, постоянно у холодильника торчат, перекусы ищут, — пишет женщина.

Сама Юлия и её супруг стройные, к полноте не склонные. Привыкли есть, что хотят. Основной рацион семьи состоит из круп, сосисок, котлет, колбасы, хлебобулочных изделий, магазинных сладостей.

По словам женщины, недавно она решила разобраться, что такое «правильное питание», чтобы начать кормить девочек по-другому. Прочитала несколько статей на эту тему и расстроилась.

Это всякие брокколи, овсянка, вместо обеда — яблоко. Они просто-напросто не будут это есть... — резюмирует женщина.

Ситуацию усугубляет ещё то, что девочкам по медицинским показаниям нельзя заниматься спортом. От физкультуры в школе они освобождены. Единственный способ сбросить вес — сбалансировать питание. Родители пока не могут справиться с этой задачей.

Поколение больных людей

Примерно в 5% случаев лишний вес и ожирение у детей случается из-за различных сбоев в эндокринной системе. Остальные 95% — это банальное переедание, сообщила NEWS.ru доцент кафедры педиатрии Кубанского медицинского университета детский эндокринолог Анастасия Статова. Детская полнота — это не только некрасиво, но и вредно для здоровья. Доктор с Кубани выявила, что гормональные нарушения встречаются почти у каждого второго ребёнка с ожирением. Так, у 10% отмечено повышение тиреотропного гормона, провоцирующего появление лишнего веса в организме, действуя на энергетический, углеводный обмен и жировой метаболизм. У 40% детей повышен уровень пролактина — гормона, обладающего схожим с действием. Он напрямую влияет на клетки жировой ткани, стимулируя пролиферативные и метаболические процессы в адипоцитах. Человек продолжает набирать массу, даже скорректировав питание. Жир порождает жир.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лишний вес увеличивает вероятность появления диабета второго типа в раннем возрасте у обоих полов, сообщила Статова. У мальчиков ожирение ведёт к избытку в организме эстрогенов (женских половых гормонов). Это грозит нарушением полового развития и бесплодием. Негативно на репродуктивную функцию ожирение влияет и у девочек. Снижение уровня тестостерона приводит к синдрому поликистозных яичников. Это сводит к нулю шанс на беременность и рождение здорового ребёнка.

Таких родителей, как Мария из Иваново, в России много. Представление о том, что такое «здоровое питание» у населения отсутствует, сокрушается в беседе с NEWS.ru российский диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков. Этому не учат в детском саду, в школе, в вузе. В районных поликлиниках практически нет специалистов по питанию. Некому объяснить маме, что сосиски и колбаса — это не лучшие продукты в рационе трёхлетнего ребёнка.

Если раньше в классе был один толстый, то сейчас таких полкласса. Мы растим поколение больных детей, которые станут больными взрослыми. Нет ни одной национальной программы, направленной на просвещение родителей и детей. Люди просто не знают, как правильно питаться. Алексей Ковальков врач-диетолог и основатель клиники коррекции веса врач-диетолог и основатель клиники коррекции веса

Сейчас на всю страну работает только одна бесплатная клиника Института Питания РАМН. Там лечат детей, больных ожирением. По мнению Ковалькова, такие учреждения должны работать в каждом регионе. Частные клиники не по карману большинству жителям России.

Недостаток просвещения на государственном уровне приводит к тому, что учить питанию детей и взрослых начинают «ни пойми кто», сообщает Ковальков. «Врачи» из социальных сетей без диплома, целители, фитнес-тренеры. Их деятельность незаконна, а её результаты сомнительны. Обучение населения здоровому питанию должно стать задачей государственного масштаба, считает эксперт.