«Только на командировки»: ЦБ о выдаче валюты юрлицам

Временный порядок операций с наличной валютой для юрлиц и индивидуальных предпринимателей ввёл Банк России, теперь её можно будет получить только на расходы в зарубежных командировках. Как сообщается в официальном Telegram-канале Центробанка, новые правила будут действовать с 10 марта по 10 сентября.

Во время действия временного порядка операций с наличной валютой юридические лица — резиденты и индивидуальные предприниматели — резиденты могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах $5 тыс. и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам, — говорится в сообщении.

Также Банк России на полгода ввёл временный порядок операций с наличной валютой для физических лиц. Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до $10 тысяч в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Ранее ЦБ РФ ввёл комиссию в размере 30%, которую брокеры будут брать с физлиц при покупке валюты на бирже. По мнению регулятора, эта комиссия выравнивает конкуренцию между банками и брокерами. Как пояснил экономист Михаил Беляев, при помощи этой меры регулятор пытается ослабить давление на биржу и предотвратить спекуляции на рынке.