Экономист объяснил, зачем нужна 30%-ная комиссия при покупке долларов в РФ

Центробанк приказал налагать комиссию в размере 30% на покупку долларов в России физическими лицами, так как при помощи этой меры регулятор пытается ослабить давление на биржу, пояснил экономист Михаил Беляев. Он также отметил, что подобные ограничения помогут предотвратить спекуляции на рынке, пишет АБН.

Для того чтобы не было оказано излишнего давления на биржу и биржевой курс, регулятор ввёл правило о 30-процентной комиссии. Это даст возможность предотвратить излишний спрос и проведение операций спекулятивного характера на валютном рынке, — уточнил Беляев.

Он также напомнил, что в России официально нельзя расплачиваться долларами. Поэтому запрещать эту валюту пока нет никакой необходимости. К тому же, продолжил Беляев, россияне по-прежнему могут покупать и продавать доллары. Меры Центробанка направлены на предотвращение «раскачивания» рынка, которое приводит к негативным для экономики последствиям, резюмировал экономист.

Ранее ЦБ РФ ввёл комиссию в размере 30%, которую брокеры будут брать с физлиц при покупке валюты на бирже. По мнению регулятора, эта комиссия выравнивает конкуренцию между банками и брокерами.

Также стало известно, что международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги Российской Федерации по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте сразу на шесть ступеней — до «B3» с «Baa3». Таким образом, рейтинги переведены из инвестиционной категории в категорию высокорискованных.