ЦБ сообщил о введении комиссии для физлиц при покупке валюты на бирже

ЦБ РФ ввёл комиссию в размере 30%, которую брокеры будут брать с физлиц при покупке валюты на бирже. По мнению регулятора, эта комиссия выравнивает конкуренцию между банками и брокерами, сообщила пресс-служба Банка России в ответ на запрос ТАСС.

30% комиссия <...> выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты, — пояснили в ЦБ.

Ранее был подписан указ президента Владимира Путина, запрещающий вывоз из РФ иностранной валюты в сумме, превышающей $10 тысяч. Банк России пояснил, что указ не устанавливает запрет резидентам — физическим лицам и компаниям — на осуществление платежей в пользу нерезидентов для оплаты товаров и услуг за рубежом как в рублях, так и в иностранной валюте. С 1 марта установлен запрет только на передачу нерезидентам средств в иностранной валюте как по вновь заключаемым, так и по действующим на эту дату договорам займа.

В регуляторе пояснили, что обязательной продаже подлежит часть валютной выручки, полученной от нерезидентов в любых видах иностранных валют. Каких-либо специальных требований к курсу обязательной продажи части валютной выручки нет, она осуществляется по рыночному курсу.