23 января 2026 в 11:35

Только кефир, мука и творог: пеку мягкие кныши с чесноком и сыром. Вкуснятина к супу и просто так

Вместо хлеба к ужину: мягкие кныши с чесноком и сыром. Беру кефир, муку и творог — готовлю простую и невероятно вкусную выпечку, которая станет звездой любого стола.

Получается обалденная вкуснятина: невероятно воздушные, мягкие и пористые кныши с хрустящей золотистой корочкой, внутри которых тает ароматная пикантная начинка из сыра с чесноком и зеленью.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 250 мл кефира, 100 г творога, 1 яйцо, 1 ч. л. соды, 1 ч. л. сахара, щепотка соли. Для начинки: 200 г твёрдого сыра, 3–4 зубчика чеснока, пучок укропа. Смешайте кефир с творогом, яйцом, сахаром и солью. Добавьте просеянную муку с содой и замесите мягкое тесто. Для начинки натрите сыр на мелкой тёрке, добавьте давленый чеснок и мелко рубленную зелень. Тесто разделите на части, каждую раскатайте в лепёшку. В центр выложите сырную начинку, соберите края теста и защипните, сформировав круглые булочки. Выложите кныши швом вниз на противень, смажьте взбитым желтком и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до румяного цвета. Подавайте тёплыми.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

