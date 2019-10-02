https://static.news.ru/photo/fa6f461e-e51f-11e9-bc7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Страховым компаниям в России доверяют лишь 26,3% граждан. Об этом заявил замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Иван Козлов.

По его словам, для повышения уровня доверия к отрасли необходимо предлагать понятные продукты, покупка которых приносила бы гражданам спокойствие, передаёт РИА Новости .

Уровень доверия у взрослого населения к страховой отрасли — тех, кто доверяет в целом или в основном доверяет страховым компаниям — составляет 26,3%. Это крайне низкий показатель, по банкам он составляет 88%, — сказал Козлов.

При этом у страховщиков есть большой потенциал для завоевания доверия. Но клиенты должны понимать, что представляют собой предлагаемые компаниями продукты, считает представитель ЦБ.

Второй важной историей является потребительская ценность продукта. Козлов отметил, что «продуктом в данном случае является не страховка, а уверенность».

Приобретение этих продуктов должно приносить клиентам удовлетворённость, — сказал замглавы службы.

Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря о помощи для пострадавших от паводка в Иркутской области, отметил, что российская система страхования нуждается в стимулировании, писал News.ru.