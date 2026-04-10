Тирамису-гречка — рецепт, который хочется повторять. Больше никакой скучной каши

Казалось бы, гречневая каша и изысканный тирамису — абсолютные антиподы. Но этот рецепт ломает стереотипы, создавая гармоничный дуэт.

Что понадобится

Для крема тирамису: желтки яичные — 3 шт., сахар — 75 г, сыр маскарпоне — 250 г, сливки 33% — 150 мл, печенье савоярди — 12–15 шт., кофе эспрессо охлажденный — 100 мл, какао-порошок — 2 ст. л.

Для гречневой каши: гречневая крупа — 200 г, вода — 400 мл, молоко — 300 мл, соль — 1/3 ч. л., сахар — 1 ст. л.

Для подачи: шоколад тертый или какао-порошок, мята свежая.

Как готовлю

Приготовьте крем для тирамису. Желтки взбейте с сахаром до светлой густой массы. Отдельно взбейте сливки до мягких пиков, затем порциями соедините с маскарпоне, аккуратно перемешивая.

Введите желтковую смесь в сырно-сливочную основу, добиваясь однородности. Печенье савоярди быстро обмакните в охлажденный кофе и выложите на дно формы.

Распределите часть крема, повторите слои. Верхний слой крема посыпьте какао-порошком и уберите форму в холодильник.

Для каши промытую гречку залейте кипящей подсоленной водой и варите 5 минут на среднем огне, затем убавьте нагрев и томите под крышкой 10 минут.

Откиньте крупу на сито, верните в кастрюлю, влейте горячее молоко, добавьте сахар и варите 10 минут без крышки, помешивая.

Снимите с огня, укутайте кастрюлю полотенцем и дайте настояться 10 минут. Для подачи разложите теплую кашу по тарелкам, сверху выложите порцию охлажденного тирамису.

Дмитрий Демичев
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

