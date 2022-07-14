TikTok опроверг отмену всех ограничений для пользователей в России

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look press

Пресс-служба соцсети TikTok в комментарии NEWS.ru опровергла публикации в СМИ о полной отмене всех ограничений работы ресурса в России. Представитель компании добавила, что возможность размещения видео для пользователей из РФ все еще приостановлена.

В сервисе TikTok нет и в настоящее время не планируется изменений, возможность размещения видео для пользователей из России по-прежнему приостановлена, — подчеркнули в TikTok.

Накануне агентство «360», ссылаясь на близкий к компании источник, заявило, что TikTok может полностью возобновить работу в РФ с 27 сентября. Сегодня российские блогеры не могут загружать новые видео и вести прямые трансляции. Однако площадка не покидала страну, а только приостановила генерацию контента.

TikТоk ограничил возможность россиянам выкладывать новый контент и проводить стримы в начале марта. В конце апреля приложение соцсети исчезло из российского App Store. Пользователи могли загружать видео, используя VPN-сервисы, но даже если изменить данные о геолокации, видео не будет доступно в РФ.

Накануне стало известно, что соцсеть «ВКонтакте» позволит авторам зарабатывать на прямых эфирах за счет коротких рекламных роликов. Инструмент будет доступен авторам сообществ, которые подключены к программе монетизации. Сообщается, что подключиться можно в один клик.