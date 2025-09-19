«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 сентября 2025 в 14:00

Тесто получается очень легкое и послушное. Сдобные булочки с изюмом и вяленой клюквой — хит на завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сдобные булочки с изюмом и вяленой клюквой — это не просто выпечка, а настоящее воплощение домашнего уюта! Нежное, воздушное тесто с ароматом ванили и цитрусовой цедры в сочетании со сладким изюмом и кисловатой клюквой создает идеальный баланс вкусов. Эти булочки идеально подходят к утреннему кофе, делая любой завтрак праздничным. Они мягкие, ароматные и тают во рту, даря наслаждение с первого укуса.

Вам понадобится: 500 г муки, 250 мл молока, 100 г сахара, 10 г сухих дрожжей, 2 яйца, 100 г сливочного масла, 100 г изюма, 50 г вяленой клюквы, цедра 1 апельсина, 1 ч. л. ванилина, щепотка соли. Подогрейте молоко, растворите дрожжи и ложку сахара. Добавьте растопленное масло, яйца, оставшийся сахар, соль, ванилин и цедру. Постепенно введите муку, замесите тесто. Добавьте промытые сухофрукты. Накройте и поставьте в тепло на 1 час. Разделите тесто на 12 частей, сформируйте булочки. Выложите на противень, оставьте на 20 минут для расстойки. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

булочки
рецепты
выпечка
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
