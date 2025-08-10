Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 04:32

Тесто, курочка и лук — все в одной миске! Супербыстрые беляши

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ленивые беляши с курицей и зеленым луком — идеальный вариант для быстрого перекуса! Нежная куриная начинка в мягком, но хрустящем тесте. Готовятся буквально за 15 минут и не требуют раскатки — проще, чем обычные оладьи!

В глубокой миске взбейте 1 яйцо с 1/2 ч. л. соли и сахара. Влейте 200 мл тёплого кефира (40 °C), всыпьте 150 г муки, 1/2 ч. л. соды и 1 ст. л. масла. Замесите густое тесто. Для начинки нарежьте 250 г куриного филе кубиками, добавьте 50 г рубленого зелёного лука, перец и соль. Смешайте начинку с тестом. Разогрейте масло (слой 1 см), выкладывайте ложкой, жарьте по 3–4 минуты с каждой стороны.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

