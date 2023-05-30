«Терроризм — страшное зло»: режиссера Беркович оставили в СИЗО Мосгорсуд оставил Евгению Беркович в СИЗО по делу об оправдании терроризма

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Рассмотрение в Мосгорсуде апелляции на арест режиссера Евгении Беркович

Московский городской суд рассмотрел апелляцию на арест режиссера Евгении Беркович по делу об оправдании терроризма в спектакле «Финист Ясный Сокол» и оставил ее в СИЗО, сообщает ТАСС. Под арестом девушка находится с 5 мая, как и автор одноименной пьесы драматург Светлана Петрийчук. Обе будут находиться в заключении минимум до 4 июля.

Сама Беркович заявила о непричастности к вменяемому ей преступлению.

Я непричастна к совершению преступления по той причине, что самого преступления не было, — сказала она.

Как передает «Медиазона» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), защита предъявила претензии к экспертизе по делу. Ее проводил Роман Силантьев, называющий себя создателем «деструктологии», и МГЛУ. К примеру, единственным символом ИГИЛ (организация признана террористической, деятельность запрещена) в спектакле назван поднятый вверх указательный палец.

Адвокат Ксения Карпинская заявила, что выводы Силантьева проверить нельзя, так как других «деструктологов» не существует. Также защита выразила удивление экспертному выводу о том, что в спектакле сочетаются радикальный феминизм и патриархальный исламский фундаментализм.

Беркович напомнила, что ее спектакль создавался два года и в работе участвовали в том числе чиновники.

Неужели вы думаете, что Минкульт в 2019 году хотя бы рубль дал на пропаганду терроризма? <...> Терроризм — это страшное зло, и любой живущий в России в XXI веке это знает. Десятки женщин, если не сотни, становятся соучастницами этого зла, об этом очень мало говорят, — сказала она.

Адвокаты просили выпустить Евгению, чтобы она могла быть с детьми, под залог, его сумма неизвестна.

Ранее режиссер Александр Сокуров заявил о безнравственности преследования женщин, говоря о деле Беркович и Петрийчук. По его словам, давление на культуру в современной России сильнее, чем в советский период.