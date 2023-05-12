Сокуров сравнил давление на культуру в современной России и СССР Сокуров заявил, что в России беспрецедентное давление на культуру

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Александр Сокуров

Давление на культуру в современной России сильнее, чем в советский период, заявил режиссер Александр Сокуров в интервью Forbes. Он добавил, что всякое судебное преследование за художественное творчество недопустимо, и напомнил о том, что режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук находятся в СИЗО из-за спектакля «Финист — Ясный сокол».

Преследование женщин по политическому мотиву, посадки женщин, да еще с детьми, это безнравственно по определению. <...> Да такого масштаба давления на культуру не было даже в советский период борьбы Компартии с диссидентством, — подчеркнул Сокуров.

По его мнению, давление на деятелей культуры не должно удивлять, а «партийные политики и пропагандисты» привели общество к «крайней невротики». Сокуров добавил, что Минкультуры в такое время должно защищать интересы культуры, а не «подпевать хору экстремистов».

Постановка «Финист — Ясный сокол», которую упомянул режиссер, рассказывает о женщинах, вышедших замуж за радикальных исламистов и решивших уехать к ним в Сирию.

Как сообщила адвокат Ксения Карпинская, вина Беркович заключается в том, что она выложила ролик с читкой пьесы на YouTube. По ее словам, Беркович и Петрийчук отказались признать вину в оправдании терроризма.

Утром 4 мая силовики провели обыски в квартире матери и бабушки Беркович. Изначально сообщалось, что режиссер проходит по делу в статусе свидетеля, позже оказалось, что она стала подозреваемой. 5 мая ее вместе с Петрийчук арестовали на два месяца.