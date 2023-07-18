Терапевт рассказала, как уберечься от отита при купании Терапевт Романенко посоветовала затыкать уши при купании во избежание отита

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При попадании воды внутрь уха может развиться отит, поэтому при купании ушную раковину необходимо защищать, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт Татьяна Романенко. Она напомнила, что отит — это воспаление, возникающее в разных отделах уха и сопровождающееся сильными болями, с этой проблемой нередко сталкиваются любители плавания.

Особенно высок риск появление отита у тех, у кого уже когда-то было воспаление, у людей с хроническими очагами инфекции или особенностями развития слухового прохода, например, когда он чуть более широкий, — пояснила специалист.

По ее словам, во избежание неприятностей необходимо защищать уши от попадания воды внутрь, например, с помощью специальных устройств, перекрывающих попадание воды в ушную раковину.

Это беруши для плавания, которые вставляются в ухо. Также необходимо обязательно высушивать ушной проход после купания и избегать нахождения на ветру, — посоветовала терапевт.

Ранее стало известно, что проблемы с внутренним ухом стали причиной госпитализации знаменитой советской и российской актрисы Татьяны Васильевой. Из-за нарушений в работе вестибулярного аппарата у артистки возникли головокружения.