Терапевт назвала способ защититься от инфаркта Терапевт Романенко посоветовала проверять уровень холестерина для защиты от инфаркта

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Защититься от инфаркта можно, контролируя липидный состав крови, то есть уровень плохого и хорошего холестерина, рассказала «Москве 24» терапевт Татьяна Романенко. Также она уточнила, что если по итогам обследования показатели не будут соответствовать идеальным значениям, врач назначит препараты, которые обязательно следует принимать, соблюдая все рекомендации специалиста. Также эксперт порекомендовала следить за артериальным давлением и ограничить употребление животных жиров.

Если врач при обследовании увидел, что у вас неидеальный липидный состав крови и есть признаки воспаления на стенках сосудов или уже сформировались бляшки, он назначает препараты для снижения холестерина, для снятия воспаления на стенках сосудов. Эти препараты нужно обязательно принимать, — пояснила Романенко.

Терапевт уточнила, что проверять уровень холестерина нужно минимум раз в год. При этом людям старше 40 лет обследоваться лучше два раза в год.

В китайских СМИ ранее сообщалось, что возникновение регулярных болей в верхней части живота, стеснение в шее и горле, болей в верхних конечностях и левом плече, а также зубной боли во сне может говорить о приближающемся инфаркте миокарда. По словам врачей, такие признаки сердечно-сосудистых заболеваний, как одышка, боли в области сердца и нарушение сердечного ритма могут проявляться еще до приступа.