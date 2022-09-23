Терапевт назвала неожиданные признаки высокого уровня холестерина Терапевт Лапа: высокий уровень холестерина сопровождается головной болью и гипертонией

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Высокий уровень холестерина можно распознать по наличию таких симптомов, как головные боли и гипертония, рассказала в интервью «Москве 24» врач-терапевт Людмила Лапа. По ее словам, превышение уровня содержания холестерина выше 5,2 миллимолей на литр крови создает опасность для здоровья, так как способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Как правило, этот показатель высокий у людей с лишним весом и сахарным диабетом, уточнила эксперт.

Если общий холестерин выше 5,2 — это уже высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний <...>. У людей с высоким холестерином чаще бывают головные боли, гипертония. Когда пациенты приходят к нам с такими жалобами, мы сразу смотрим уровень холестерина в крови, — отметила врач.

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева ранее рассказала, что отказ от поддерживающей терапии — самая распространённая ошибка гипертоников. По ее словам, людям, страдающим такой болезнью, нельзя прекращать прием прописанных препаратов. Эксперт предупредила, что в противном случае возрастает риск развития гипертонического криза и инсульта.

До этого кардиолог Юрий Серебрянский рассказал, что люди с нарушением свертываемости крови, повышенным содержанием в ней тромбоцитов, а также испытывающие сильный стресс, имеют повышенную вероятность возникновения инсульта. Кроме того, по словам врача, в группе риска находятся люди с избыточной массой тела, так как у них часто повышен холестерин, а также курящие и злоупотребляющие алкоголем.