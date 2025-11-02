Теперь баклажаны любит вся семья — готовлю нереальный ацецили из Грузии

Этот салат я впервые попробовал в настоящем грузинском ресторане, где меня поразило сочетание нежных баклажанов с хрустящими орехами и сочными зернами граната. Яркий вкус и насыщенный аромат этого блюда напомнили мне о солнечной Грузии, и теперь ацецили стал частым гостем на нашем семейном столе, особенно когда хочется чего-то легкого, но сытного.

Для салата мне нужно: баклажаны (4 шт.), грецкие орехи (100 г), гранат (1 шт.), кинза (30 г), репчатый лук (1 шт.), чеснок (5 зубчиков), яблочный уксус (3 ст. л.), вода (4 ст. л.), хмели-сунели (½ ч. л.), смесь перцев (½ ч. л.), сахар (1 ч. л.), соль по вкусу. Готовлю так: баклажаны нарезаю кубиками и обжариваю до мягкости. Орехи слегка подрумяниваю на сухой сковороде. Лук нарезаю полукольцами и мариную в смеси уксуса и воды. Смешиваю все ингредиенты, добавляю зерна граната, измельченный чеснок и кинзу. Заправляю специями и даю настояться 15–20 минут.

